Ancora una scossa di terremoto ai Campi Flegrei. Continua lo sciame sismico nell'area, dove nella serata di oggi 20 maggio, alle 20.10, è stata registrata la scossa più forte di magnitudo 4.4 a una profondità di 3 Km. Almeno quaranta interventi dei vigili del fuoco in corso, si prevedono i primi sgomberi tra Pozzuoli e Bacoli. Si registrano piccoli danni e cedimenti, con caduta di calcinacci. Tanta paura e gente in strada.

Quella delle 20.10 è la scossa più forte avvertita da oltre 40 anni nell'area. Dai dati rilevati, la magnitudo di 4.4 non veniva riscontrata a Pozzuoli e dintorni dalla crisi del bradisismo degli anni '80. L'evento sismico è stato avvertito in diversi quartieri di Napoli. Alle 19.51 era stata registrata un'altra scossa di magnitudo 3.5 alla stessa profondità.

"Lo sciame sismico che nella serata di oggi è stato avvertito nell’area dei Campi Flegrei continua a suscitare comprensibile apprensione tra gli abitanti" ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci. "Ho già sentito il prefetto di Napoli e il sindaco di Pozzuoli per accertarmi di eventuali danni a persone o cose. Sono in costante contatto con il nostro capo Dipartimento Fabrizio Curcio che sta presiedendo i lavori del Comitato operativo appositamente convocato".

"Siamo riuniti per affrontare la situazione", E' quanto fa sapere il Comune di Pozzuoli. "Stiamo ricevendo diverse segnalazioni sia alla Protezione Civile che alla Polizia Municipale, ma le linee sono sovraccariche. In caso di difficoltà - invita l'Amministrazione comunale - potete utilizzare anche i messaggi del canale Facebook del Comune di Pozzuoli, e del sindaco Gigi Manzoni, indicando indirizzo compreso di civico e numero di telefono. Vi ricontatteremo appena possibile. Nel frattempo, per quanto possibile, vi chiediamo di mantenere la calma. Siamo tutti al lavoro per le dovute verifiche. Vi anticipiamo che domani le scuole resteranno chiuse per le dovute verifiche".

La terra ha tremato per tutta la notte precedente fino a questa mattina quando l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) aveva registrato l'ultimo terremoto, prima dei due serali, alle ore 8.50, di magnitudo 2.3, a una profondità di 2 km. In precedenza, alle 3.56 c'è stata una scossa di magnitudo 2.2 e pochi minuti dopo (alle 4.14) di magnitudo 2.

"L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 03:56 del 20/05/2024 (UTC 01:56 del 20/05/2024) è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 11 terremoti con magnitudo Md ≥ 0 (10 localizzati) e magnitudo massima Md=2.2±0.3" ha reso noto il Comune di Pozzuoli.