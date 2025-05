Bayesian, morto sub che lavorava sul luogo naufragio

Tragedia sul luogo del naufragio del veliero del Bayesian. Un sub di 39 anni che stava lavorando nella zona in cui è affondato il veliero un anno fa è morto durante un'immersione. Sarebbe morto a causa di un malfunzionamento della bombola di ossigeno, forse uno scoppio. Lavorava, come si apprende, per la società Hebo che si sta occupando del recupero e del sollevamento dell'imbarcazione che si trova adagiata a 50 metri di profondità.