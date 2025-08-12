circle x black
Inchiesta urbanistica Milano, Riesame annulla arresti per Bezziccheri e Scandurra

I due tornano in libertà dopo la misura cautelare scattata a fine luglio. La motivazione sarà depositata tra 45 giorni

Una veduta panoramica di Milano (Fotogramma/Ipa)
12 agosto 2025 | 15.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Tribunale del Riesame di Milano ha annullato gli arresti del costruttore Andrea Bezziccheri (detenuto a San Vittore, e ora torna libero) e i domiciliari per l'architetto ed ex componente della Commissione per il paesaggio del Comune di Milano, Alessandro Scandurra. Il dispositivo del collegio che non dispone nessun'altra misura per due degli indagati dell'inchiesta sull'urbanistica non è motivato: la motivazione sarà depositata tra 45 giorni.

