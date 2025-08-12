circle x black
Cerca nel sito
 

Donna travolta e uccisa da auto rubata a Milano, rintracciati 4 minorenni in campo rom

Si tratta di tre bambini e una bambina, tutti tra i 10 e 12 anni

Donna travolta e uccisa da auto rubata a Milano, rintracciati 4 minorenni in campo rom
12 agosto 2025 | 08.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tre bambini e una bambina, tra i 10 e 12 anni, sono stati rintracciati dagli agenti della Polizia Locale di Milano perché considerati responsabili dell’incidente che ha causato la morte della 71enne Cecilia De Astis, investita e uccisa ieri in via Saponaro, nel quartiere Gratosoglio.

Secondo i primi accertamenti, alla guida dell'auto risultata rubata c'era un 12enne. Da più di due ore sono in corso le perquisizioni nel campo rom di Milano, un piccolo accampamento (non quello di Chiesa Rossa) non distante dal luogo dell'incidente, in cui sono stati rintracciati i quattro minori. Le perquisizioni nell'accampamento vengono svolte da personale della Polizia locale di Milano

È la Procura per i minorenni ad avere ricevuto il fascicolo di indagine sui quattro ragazzini. I giovani, che viaggiavano su un’auto risultata rubata, non sono imputabili: la legge prevede che la capacità di intendere e volere, necessaria per essere imputabili, si presume a partire dai 14 anni.

﻿

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
incidente milano incidente milano oggi milano incidente Cecilia De Astis cecilia de astis milano donna investita a milano donna investita a gratosoglio
Vedi anche
News to go
Inflazione, carrello della spesa sempre più caro: +3,2% a luglio
Francia, l'ultimo strillone di Parigi decorato da Macron: il suo racconto al Tg1
Trump 'regala' l'Alaska a Putin: "Venerdì lo vedo in Russia" - Video
Incendio sull'A1, a fuoco ruota cisterna Gpl: le immagini - Video
News to go
Vacanze estate 2025, fuga dall'afa: boom turisti in montagna
News to go
Al-Jazeera: "Uccisi a Gaza 5 nostri reporter"
News to go
Tassa di soggiorno, ricavi in salita nel 2024
News to go
Crescono i casi di 'sharenting' in Italia e aumentano le denunce tra genitori separati
News to go
Anziani al volante, allo studio una stretta sulle patenti
News to go
Lotteria Italia, oltre 32 milioni di euro di premi 'dimenticati' dal 2002 a oggi
News to go
Shein, multa dell'Antitrust da 1 milione di euro
News to go
Scioperi aerei e treni, la situazione in Italia e l’allerta per viaggi all'estero


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza