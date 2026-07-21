circle x black
Cerca nel sito
 

Tumori, Colao (Css): "Per neuroendocrini occorrono informazione e formazione"

'Cittadini e clinici sappiano riconoscere sintomi apparentemente banali'

Annamaria Colao - Adnkronos
Annamaria Colao - Adnkronos
21 luglio 2026 | 17.31
Paola Olgiati
LETTURA: 1 minuti

"I tumori neuroendocrini sono rari, ma sono tanti. Bisogna essere preparati al fatto che questo tipo di malattia può insorgere con sintomi molto variegati e molto diversi, poiché diversi sono gli organi in cui il tumore può avere origine. La parola chiave è quindi lo studio, l'informazione, la formazione del personale e, se vogliamo, il miglioramento degli strumenti diagnostici che oggi abbiamo a disposizione". Sono le parole di Annamaria Colao, vicepresidente del Consiglio superiore di sanità (Css) e direttore Dipartimento assistenziale integrato di Endocrinologia, Diabetologia, Andrologia e Nutrizione presso l'università degli Studi di Napoli 'Federico II', oggi al Senato nel corso dell'incontro 'Tumori neuroendocrini, oltre la rarità: dai reali bisogni alle possibili soluzioni', promosso dal senatore Guido Quintino Liris con il supporto non condizionante di Ipsen.

"La fortuna - spiega - è che questi tumori esprimono praticamente sempre un recettore che appartiene alla famiglia dei recettori dei neurotrasmettitori - spiega - e quindi lo possiamo in qualche modo individuare e visualizzare. Questo ci è utile non solo per una diagnosi tempestiva, ma anche per una terapia che diventerà sempre più personalizzata".

"Il cittadino - avverte Colao - deve sapere che tanti sintomi diversi, che possono andare dal banale ingombro addominale, con sintomi sfumati di cattiva digestione che si ripetono troppo spesso nel tempo, fino a un picco pressorio, a una vampata, a una sudorazione importante o a un rossore al volto, possono in realtà essere l'espressione di questi tumori".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
tumori neuroendocrini annamaria colao css
Vedi anche
Ferran Torres, l'eroe dei Mondiali nella festa della Spagna col cappellino 'stile Trump' - Video
News to go
Assicurazione auto, responsabilità civile unica imposta per legge
Collo bloccato da aria condizionata? Il parere dell'esperto - Video
Caso Fakir, Salvini: "Irresponsabile alimentare odio verso chi indossa divisa" - Video
News to go
Caso Fakir, notte di violenza a Bologna: scontro manifestanti-polizia
Parkour a 70 anni? A Singapore si può - Video
Bologna in piazza per Fakir, scontri manifestanti-agenti e idranti sulla folla - Video
News to go
Maltempo devasta ettari di coltivazioni nel Centro-Nord
Paura a New York, ordigno incendiario davanti alla sede dell'Fbi: arrestato un uomo - Video
Lo scherzo del pilota aereo che fa le congratulazioni...all'Argentina - Video
﻿'Avengers: Doomsday', arriva il trailer con le prime immagini ufficiali - Video
Mondiali, il ballo scatenato di Penelope Cruz per la vittoria della Spagna - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza