Sarebbe stata colpita con una chiave inglese, Mary Bonanno, la donna di 49 anni trovata morta, insieme al marito, nella loro casa di via IV Aprile a Castelvetrano in provincia di Trapani. La donna, insegnante, è stata trovata riversa nell'androne di casa con ferite alla testa. Vicino al corpo senza vita, i carabinieri hanno trovato una chiave inglese. Il corpo del marito, invece, Francesco Campagna, infermiere di 55 anni, si trovava nel cortile di casa. La coppia aveva tre figli.

L'ipotesi più accreditata dai carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore di Marsala, è quella di un omicidio-suicidio: l'uomo avrebbe ucciso la moglie, per poi gettarsi dal tetto della loro casa. Nella palazzina nel centro di Castelvetrano sono ancora in corso rilievi tecnici e accertamenti. Non risulterebbe, però, nessuna denuncia o querela, presentata da uno dei due coniugi in passato.