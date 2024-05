Ucraina, il Pg Kostin: "Avanti con indagini crimini guerra, giustizia senza aspettare fine conflitto"

“Al momento sono stati registrati 127mila crimini di aggressione dall’inizio della guerra. Ci sono 571 sospettati per questi crimini. Già 113 persone sono state giudicate dai tribunali ucraini. Il nostro compito è che sia fatta giustizia sin da subito senza aspettare la fine della guerra”. Così all’Adnkronos il procuratore generale dell'Ucraina, Andriy Kostin, a margine dei lavori del G7 dei ministri della Giustizia in corso a Venezia. “Grazie anche all’utilizzo di tecnologie avanzate le indagini stanno andando avanti. Per questo è importantissimo il sostegno che stiamo ricevendo dai nostri partner perché i valori che difendiamo sono gli stessi - ha sottolinato il procuratore generale ucraino -Stiamo lavorando per raccogliere le prove per dimostrare il coinvolgimento di Putin nei crimini che sono stati attuati”.

“Vogliamo che Putin venga processato per i crimini di aggressione. Il compito degli investigatori e dei procuratori e’ di raccogliere una base di prove sufficienti per dimostrare il suo coinvolgimento. Molti degli esperti che stanno lavorando alla raccolta di queste prove hanno fatto parte del team che si è occupato dell’ex Jugoslavia: quando negli anni ‘90 stavano raccogliendo le prove non c’erano speranze che Milosevic potesse apparire davanti alla giustizia e invece è avvenuto. Abbiamo speranze, e la storia lo dimostra, che Putin dovrà rispondere alla giustizia”, ha aggiunto il procuratore generale ucraino.

“Per noi è estremamente importante che l’Italia abbia supportato tutte le iniziative che hanno come obiettivo il supporto dell’Ucraina e la persecuzione di tutti i crimini che sono stati attuati contro la popolazione. Su iniziativa del ministro Carlo Nordio - ha concluso - sono stati istituiti dei corsi di formazione per gli investigatori e i procuratori in Ucraina che stanno aiutando tantissimo l’ufficio del procuratore”.