UniCamillus, primi laureati in Medicina e Chirurgia a sei anni esatti dalla prima lezione dell’Ateneo Medico

Il 4 e 5 luglio, l’Università UniCamillus ha celebrato un momento ῝storico῞ con le discussioni di laurea dei suoi primi 58 laureati in Medicina e Chirurgia. La prima lezione del corso di laurea magistrale, infatti, si è tenuta nel 2018, anno di nascita dell’Università di Scienze Mediche Saint Camillus.

A sei anni esatti, dunque, a conferma del dato emerso dalla recente indagine Almalaurea, secondo cui gli studenti UniCamillus si laureano in corso nel 92,8% dei casi.

Questo significativo traguardo segna un passo importante per l’Università Medica. Gli studenti che hanno conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia hanno completato con successo un intenso percorso accademico, caratterizzato da studi approfonditi, pratica clinica, tirocini presso strutture sanitarie di prestigio e un impegno costante nel perseguire l’eccellenza nel campo della medicina. L’itinerario formativo è stato progettato per fornire una formazione completa e di alta qualità, preparando i discenti a diventare professionisti competenti e che perseguono una mission centrata sul paziente, al fine di affrontare le numerose sfide del sistema sanitario contemporaneo.

«La nostra avventura è cominciata sei anni fa con una scommessa in cui abbiamo creduto, e che è stata ampiamente vinta grazie agli straordinari docenti e collaboratori che hanno contribuito alla grande crescita dell’Ateneo – ha affermato il Rettore Gianni Profita durante la seduta di laurea – Ora guardiamo al domani e ci auguriamo di avere presto tra i nostri futuri ricercatori e professori proprio coloro che oggi si stanno laureando».

«I nostri primi laureati in Medicina sono stati dei pionieri che hanno costruito il prestigio di UniCamillus – ha aggiunto la Prof.ssa Barbara Tavazzi, Presidente del Corso di Laurea in Medicina – Sono orgogliosa dei nostri studenti, ed emozionata per loro e per la nuova strada che si accingono a percorrere». Massima è stata la commozione vissuta durante la lettura corale del giuramento di Ippocrate.

Una storia giovane ma già notevolmente strutturata quella dell’Università UniCamillus: nell’ultimo anno, oltre alla sede romana, l’Ateneo è riuscito a portare il primo corso di laurea in Medicina e Chirurgia al Lido di Venezia, presso l’IRCCS San Camillo, e sta lavorando per l’accreditamento di Medicina nell’altro splendido e sfidante contesto di Cefalù in Sicilia.

La cerimonia di proclamazione delle lauree è stata caratterizzata – come hanno constatato tutti i numerosissimi partecipanti – da una risoluta fede nel progresso scientifico, nel futuro della medicina e della ricerca.