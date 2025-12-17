Università, ecco Leitai, centro ricerca interuniversitario S. Raffaele Roma-Pegaso-Mercatorum

È stato costituito il Centre for law and ethics of innovation, technology and artificial intelligence (Leitai), il nuovo centro di ricerca interuniversitario nato dalla collaborazione strategica tra i tre atenei del Gruppo Multiversity: San Raffaele Roma, Pegaso e Universitas Mercatorum. Leitai intende porsi come polo di eccellenza nazionale e internazionale dedicato all’approfondimento degli aspetti giuridici, etici e sociali della trasformazione digitale. Le tematiche principali oggetto di studio riguardano le sfide cruciali della policy e regolazione della società digitale: dal governo dei dati e degli algoritmi all’intelligenza artificiale e alla robotica, dalla cybersecurity alle biotecnologie, dalla blockchain alle altre tecnologie emergenti.

Come sottolinea il direttore Prof. Andrea Stazi, ordinario di diritto comparato san Raffaele Roma: “Il centro di ricerca Leitai dà forma a una visione di collaborazione strategica capace di unire le competenze in diritto, etica e innovazione tecnologica, necessaria per produrre ricerche capaci di sostenere e guidare l’evoluzione normativa e sociale in un’era dominata dall’intelligenza artificiale. Le sfide della policy e regolazione dell’era digitale richiedono un approccio multidisciplinare e comparato, l’analisi e l’elaborazione di buone pratiche e soluzioni normative di avanguardia”.

Vicedirettori del Centro sono il prof. Giuseppe Corasaniti, ordinario di filosofia del diritto, Universitas Mercatorum, e la professoressa Fernanda Faini, associata di filosofia del diritto, Università Pegaso. Il Centro è già al lavoro per un convegno dedicato allo studio dell’intelligenza artificiale generativa nelle istituzioni pubbliche, in cui dialogheranno mondo accademico, istituzioni ed esperti, analizzando best practices italiane e internazionali.