Università: Perissa (FdI), ‘considerare annullamento delle elezioni alla Sapienza’

“Siamo qui perché ieri sera un gruppo di ragazzi di Azione Universitaria è stata cacciata dall’università ad elezioni in corso. Cosa che ho denunciato stamattina in Aula. E oggi eravamo venuti per vedere se era possibile svolgere il diritto di voto. Purtroppo quello che abbiamo trovato ci spinge a pensare che non è possibile. Addirittura penso sia il caso di considerare la possibilità di annullare queste elezioni perché quello che succede qui dentro è vergognoso”. Così il deputato di Fratelli d’Italia Marco Perissa alla Sapienza di Roma. “Il problema è che i ragazzi non possono stare in ateneo a fare un po' di campagna elettorale - prosegue - perché poi se entrano nell'ateneo vengono schiacciati al muro da facinorosi urlanti è complicato”.