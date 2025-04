La star di Hollywood celebre per i suoi ruoli in Top Gun, Batman Forever e The Doors. La causa è stata una polmonite

Val Kilmer, l'attore noto per i suoi ruoli in Top Gun, Batman Forever e The Doors, è morto all'età di 65 anni. La figlia Mercedes ha dichiarato al New York Times che la causa del decesso è stata la polmonite. A Kilmer è stato diagnosticato un cancro alla gola nel 2014 e in seguito è guarito, dopo un trattamento con chemioterapia e un intervento chirurgico alla trachea che avevano ridotto la sua capacità vocale.