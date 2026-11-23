Dopo 18 anni, un Ministro della Difesa della Repubblica Popolare Cinese torna in visita istituzionale in Italia. A Roma, lo scorso 16 novembre, il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha incontrato l’omologo cinese Dong Jun per un confronto sullo stato delle relazioni bilaterali, sugli scenari internazionali e sui principali ambiti di interesse comune. Nel corso del colloquio, Crosetto ha sottolineato l’importanza di dare continuità alle intese raggiunte dai rispettivi leader, valorizzando i rapporti tra Italia e Cina e intensificando il dialogo anche attraverso una maggiore interlocuzione tra le rispettive Forze Armate. L’incontro ha confermato la volontà di rafforzare i canali di confronto e favorire un contributo condiviso alla stabilità regionale e globale, in uno scenario internazionale caratterizzato da equilibri sempre più complessi.

Il comunicato della Difesa