Al via Fuoricittà_Autunno, la Stagione letteraria diffusa di Pordenenonelegge: 13 incontri in 13 comuni del territorio friulano, con grandi nomi della letteratura e saggistica nazionale. Un viaggio fra le pagine di narrativa e saggistica, dal 26 ottobre al 30 novembre, promosso da Fondazione Pordenonelegge.it in sinergia con le Amministrazioni comunali coinvolte, a cura del direttore artistico di Pordenonelegge Gian Mario Villalta con i curatori Alberto Garlini e Valentina Gasparet.

Si parte lunedì 26 ottobre a Casarsa della Delizia (ore 20.30, Sala Consiliare), con la linguista Vera Gheno, in dialogo con la giornalista Paola Dalle Molle. Al centro dell’incontro una novità editoriale di stretta attualità, Genere (Laterza, 2026): un viaggio nella storia di una parola che è diventata un concetto sociopolitico discusso e dibattuto. Giovedì 29 ottobre ad Azzano Decimo arriva l’editorialista Gianni Riotta, per una conversazione condotta dal condirettore del quotidiano Messaggero Veneto, Paolo Mosanghini. Generose anime di eroi titola il romanzo di Riotta, che ci proietta nell’attualità internazionale fra hacker russi, intelligence, fake video e manipolazione della rete, da New York alle trincee dell’Ucraina. Si prosegue martedì 3 novembre a Morsano al Tagliamento con lo scrittore e Presidente di Mittelfest Toni Capuozzo, in dialogo con il giornalista Marco Agrusti: Una piccola guerra. Il 6 maggio del Friuli (Edizioni Biblioteca dell’Immagine, 2026) riporta Capuozzo agli articoli scritti cinquant’anni fa, nei giorni e nei mesi del terremoto. Giovedì 5 novembre a Brugnera, il testimone passerà allo “scrittore di montagna” Francesco Vidotto: con Odette Copat sfoglierà L’abete e la betulla. Storia di amore e di alberi”. Venerdì 6 novembre a Sesto al Reghena il giovane autore e “filosofo non praticante” Alberto Ravasio, in dialogo con Anna Vallerugo, presenterà Il grande mantenuto. Fra le novità più fresche della stagione c’è Falling, il nuovo romanzo di Valentina Ferraro, arrivato in libreria il 6 ottobre: a Prata di Pordenone l’autrice converserà sabato 7 novembre con Federica Pivetta. I colori del giallo entrano in scena venerdì 13 novembre a Porcia con lo scrittore cagliaritano Piergiorgio Pulixi, autore del romanzo Il fattore gatto, che sfoglierà in dialogo con Francesca Violi. Martedì 17 novembre Fuoricittà raddoppia. A Cordenons troveremo la scrittrice Alice Basso, per sfogliare Le ottanta domande di Atena Ferraris con Elena Commessatti. Nella stessa serata, a Maniago lo scrittore Matteo Bussola dialoga con Michela Fregona intorno al nuovo libro Il sole nelle pozzanghere. Un'altra trama gialla, quella di Ultimo valzer di una ragazza perbene di Tullio Avoledo, arriva giovedì 19 novembre a Spilimbergo: con l’autore converserà il curatore di pordenonelegge Alberto Garlini. E ancora un doppio appuntamento martedì 24 novembre. A San Quirino, il regista e drammaturgo Emanuele Aldrovandi racconterà il suo romanzo Il nostro grande niente con Antonella Silvestrini, e a Sacile la scrittrice bestseller Alessia Gazzola, presentata da Fabiana Dallavalle, a rimettere in moto l’indagine con Miss Bee & l’inganno in prima classe.

A chiudere il viaggio di Fuoricittà_Autunno 2026 sarà, lunedì 30 novembre a San Vito al Tagliamento, il neuropsichiatra Antonino Tamburello, in dialogo con la curatrice di Pordenonelegge Valentina Gasparet sui temi del saggio Difendi la tua felicità, un percorso alla ricerca del proprio centro e della possibilità di ritrovare libertà e serenità.