"Asterix in Lusitania", il nuovo albo a fumetti esce in autunno

Il quarantaunesimo albo della serie a fumetti di Asterix, in uscita nel prossimo autunno, vedrà il celebre eroe dei Galli impegnato in una nuova avventura ambientata in Portogallo. "Asterix in Lusitania", questo il titolo, sarà pubblicato in lingua francese il 23 ottobre, a cui seguiranno la traduzione in altre 18 lingue (in Italia uscirà il 30 ottobre da Panini Comics), con una tiratura globale complessiva di cinque milioni di copie.

Il nuovo albo costituirà la seconda opera scritta dallo sceneggiatore francese Fabcaro per la serie e la settima per il disegnatore francese Didier Conrad. La trama presenterà un richiamo all'album del 1971 "Asterix e il Regno degli dei" creato da Albert Uderzo e René Goscinny, gli ideatori della serie a fumetti, che dall'esordio nel 1959 ha venduto complessivamente nel mondo circa 400 milioni di copie con traduzioni in 130 lingue.

"Asterix in Lusitania" è ambientato nell'estremo sud-ovest dell'Impero Romano, anticipa l'editore francese Editions Albert René (Hachette Livre), "un paese noto per la ricchezza dei suoi monumenti storici, le sue specialità gastronomiche e soprattutto per la generosità dei suoi abitanti". In questa nuova avventura, antico schiavo lusitano, già presente in "Asterix e il Regno degli dei", richiederà l'intervento di Asterix e Obelix per respingere l'assedio romano su una porzione della penisola iberica. Fabcaro ha spiegato la scelta del Portogallo adducendo il clima soleggiato e la novità della location per le avventure di Asterix.

L'ambientazione temporale, 44 anni prima della nascita di Gesù Cristo, colloca la narrazione in un periodo in cui Roma aveva conquistato gran parte del mondo antico, inclusa la Francia, ad eccezione della città natale di Asterix, secondo la leggenda inventata da Uderzo e Goscinny. La conquista dell'antico Portogallo rappresentava per i Romani un obiettivo strategico, volto all'accesso a ricche risorse minerarie, quali oro e stagno.

Ha dichiarato Fabcaro: "Prima di tutto occorreva trovare una destinazione dove i nostri amici non fossero mai stati. E, visto che sono dei gran viaggiatori, il campo delle possibilità si riduce sempre di più! E poi, avevo voglia di un albo soleggiato, luminoso, ambientato in un paese mediterraneo, che suggerisse l'idea della vacanza. E così, abbastanza velocemente, è arrivata l'idea della Lusitania (l'odierno Portogallo). Ci sono stato in vacanza diverse volte e l'ho adorato! Gli abitanti sono molto ospitali e calorosi. Come ci siamo preparati per realizzare l'albo? Avevamo l'opportunità di rappresentare un paese esistente e non troppo lontano da noi, che potevamo visitare di persona. E infatti, durante la preparazione dell'albo, l'editore e io siamo andati in Portogallo per assorbire i luoghi, le atmosfere, le specialità locali, per prendere appunti, fare sopralluoghi, scattare foto..."

Secondo l'antropologo Manuel Neves, come riporta l'editore in un comunicato, la conquista del Portogallo antico rappresentava per Roma l'accesso a ricche risorse minerarie, quali oro e stagno. L'albo si rivolge, con elevata probabilità, alla consistente comunità portoghese in Francia. A questo proposito, Fabcaro ha riportato le parole del suo editore: "'ah, questo li renderà felici perché chiedono un albo del genere da un bel po'". Intanto, è già arrivato il plauso di José Augusto Duarte, ambasciatore del Portogallo in Francia: "Asterix e Obelix partono all'avventura in Lusitania! Al pari dei Galli, i coraggiosi Lusitani, comandati dal pride Viriato, si sono battuti contro l'Impero Romano, in difesa dei loro valori, delle loro tradizioni e della loro libertà. L'alleanza con Asterix e Obelix in questo scontro è una graditissima notizia! Accogliamo a braccia aperte i due personaggi creati da René Goscinny e Albert Uderzo e ormai entrati a far parte del nostro comune immaginario".

