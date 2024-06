Fotografia, a Officine Forte Marghera la collettiva 'Erotica'

L'eros, è da sempre uno dei temi 'cardine' della ricerca fotografica: facile da immaginare, molto più difficile da rappresentare. Agli infiniti modi di svilupparlo è dedicata 'Erotica', una mostra collettiva di fotografia che si apre lunedì 1° luglio alle 19.00 alle Officine Forte Marghera di Venezia . La rassegna vede 48 autori contemporanei reinterpretare gli scatti dei grandi maestri della fotografia mondiale del Novecento: Jean Agélou, František Drtikol, Man Ray, Horst P. Horst, Bunny Yeager, Carlo Mollino, Helmut Newton, Jeanloup Sieff, Sylvie Blum.

In mostra dunque oltre 190 fotografie erotiche sullo sfondo di un secolo di mutamenti storici, sociali, culturali, con immagini in grado di tradurre in suggestioni visive le intenzioni degli ideatori: e cioe' studiare l’estetica e la poetica degli artisti del passato per proporre "inedite visioni e solleticanti riflessioni". Proposte con un criterio cronologico le opere scandiscono il racconto dell'eros come in una passeggiata attraverso il tempo, stimolando una riflessione sull’evoluzione della sensibilità e del gusto individuali e collettivi.

Ma la rassegna è arricchita da numerose attività collaterali: infatti per ogni giorno delle due settimane di durata della mostra sono previsti incontri, conversazioni, lezioni teoriche e dimostrazioni pratiche, a cura di alcuni degli autori e degli organizzatori. Di particolare rilievo i due appuntamenti del sabato (il 6 e il 13 luglio), volti a sensibilizzare sulla percezione della propria fisicità e sulla propensione all’erotismo dopo la guarigione da gravi malattie.