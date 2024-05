Il pagliaio di Monet venduto per 34,8 milioni di dollari a New York

A 150 anni dalla nascita dell'Impressionismo, la casa d'aste Sotheby's ha venduto, nella serata di mercoledì 15 maggio, a New York, come top-lot del catalogo di arte moderna, "Meules à Giverny" (1893), capolavoro del pittore francese Claude Monet (1840-1926). Tre offerenti al telefono hanno inseguito il dipinto di un pagliaio per otto minuti, che infine è stato battuto a 29,8 milioni di dollari, somma salita a 34,8 milioni di dollari (32,01 milioni di euro) con le commissioni.

L'aggiudicazione, che ha suscitato gli applausi nella sala d'aste, è stata fatta dal vicepresidente di Sotheby's per l'Asia, Jen Hua. Dopo la vendita, un portavoce della casa d'aste ha dichiarato all'Adnkronos che il dipinto è stato venduto a un collezionista privato asiatico, che ha chiesto di restare anonimo.

Il dipinto, che raffigura un pagliaio in un campo alberato immerso in un paesaggio soleggiato, fu portato negli Stati Uniti nel 1895 dal suo primo proprietario, il pittore paesaggista americano Dwight Blaney. Secondo Sotheby's, il quadro che fa parte della celebre serie di "covoni di paglia" venne poco dopo prestato al Museum of Fine Arts di Boston ed è rimasto nella stessa collezione privata per decenni.

L'asta newyorchese di "Meules à Giverny" è avvenuta cinque anni dopo che "Meules" (pagliaio o covone) dipinto da Monet nel 1892 è stato venduto per 110,7 milioni di dollari sempre da Sotheby's a New York, raddoppiando la stima e stabilendo un record per l'artista francese. Quella somma è stata la più alta per qualsiasi opera impressionista venduta all'asta. La composizione e la tavolozza vibrante di colori contraddistinguono l'opera "Meules".

"Meules à Giverny" è una delle numerose opere provenienti dalla stessa collezione privata che sono state vendute all'asta di Sotheby's del 15 maggio. Le altre sono "Bennecourt" di Monet (1887), "Courses de taureaux" di Pablo Picasso (1901), "Paysage aux Pâtis, Pontoise, la moisson" di Camille Pissarro (1873) e "View of Broadway and Fifth Avenue" di Childe Hassam (1890).