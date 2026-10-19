Lodovica Comello firma il primo romanzo originale ispirato alla saga a fumetti Disney W.I.T.C.H

Si intitola "W.I.T.C.H. Il romanzo. Il cuore solo sa. E se... Le guardiane avessero dimenticato la magia?" (pagine 272, euro 18.90, Disney Libri, Giunti Editore) il romanzo originale su uno dei fumetti Disney più amati di sempre. E a scriverlo è una fan della prima ora, la cantante, attrice e conduttrice televisiva e radiofonica Lodovica Comello. che racconta: "Leggere le storie di W.I.T.C.H. significa ripercorrere il momento in cui abbiamo scoperto noi stesse e imparato che nessuno è davvero solo, quando ha qualcuno che gli cammina accanto. W.I.T.C.H. è un riferimento generazionale e un fenomeno culturale."

Sono passati infatti 25 anni da quando 5 ragazzine salvarono il mondo: il 3 aprile 2001 nasceva W.I.T.C.H., un mensile a fumetti che sarebbe diventato un successo planetario, appuntamento fisso per migliaia di lettrici e lettori - oltre 180 milioni di copie vendute in 70 Paesi nel mondo - che oggi hanno la possibilità di ritrovare le tracce di una storia che non hanno mai dimenticato. Per festeggiare questo anniversario Lodovica Comello scrive così il primo romanzo originale, partendo da una domanda rimasta in sospeso: "E se… Le Guardiane avessero dimenticato la magia?" E racconta di nuovo quel mondo e quelle ragazzine, ormai cresciute e diventate giovani universitarie, che grazie ad una serie di coincidenze – o forse no - si ritrovano di nuovo a Heatherfield, insieme.

“Ho immaginato Will, Irma, Taranee, Cornelia e HayLin in una fase successiva della loro vita, con un bagaglio di esperienze che, al tempo del fumetto, non avevano, e che potesse essere accaduto qualcosa di inaspettato.” Sono le parole di Lodovica Comello che accompagnano l’uscita del romanzo. "Il Cuore solo sa", è un titolo italiano che dopo il lancio in Italia sarà pubblicato in altri paesi del mondo. Nel libro si trova anche la Sezione Lettere delle W.I.T.C.H. alle sé stesse di qualche anno prima: le protagoniste del romanzo, scrivono un messaggio dal futuro alle sé stesse adolescenti (con illustrazioni tratte dallo storico fumetto), oltre alla Sezione Art Gallery con 5 illustrazioni, nate dalla matita di apprezzati artisti disneyani che ritraggono le W.I.T.C.H., e l’Overlay artistico con illustrazione esclusiva a colori.

Cosa accade quando il futuro che stai costruendo poggia su una parte di te che è stata cancellata? Al termine dell’ultima missione, Will, Irma, Taranee, Cornelia e Hay Lin hanno dimenticato il segreto che un tempo le aveva unite. Purtroppo, insieme alla memoria dei poteri, qualcosa di più profondo si è affievolito: il legame che le rendeva una cosa sola. Senza quel passato in comune, le loro vite hanno preso strade diverse; ormai giovani adulte, le W.I.T.C.H. sono cambiate, segnate da scelte personali, amori rimasti in sospeso e incomprensioni che il tempo non è riuscito a guarire. Ma, quando l’equilibrio tra i mondi ricomincia a vacillare, una serie di eventi le riunisce a Heatherfield, là dove tutto era iniziato.

"Con queste parole Lodovica Comello presenta al pubblico italiano il romanzo: "Affezionarsi a W.I.T.C.H è stato facile. All’inizio c'era soprattutto la curiosità per la storia e per quei disegni così innovativi. Con il passare del tempo, mi sono accorta che leggerlo significava entrare in un universo a sé, in cui l'impossibile diventava possibile. Oggi, nelle sue storie ho ritrovato una parte di me. Io sono cambiata ed è cambiato anche il modo in cui lo guardo, ma sono convinta che W.I.T.C.H. abbia ancora tanto da dire".