Minecraft compie 15 anni, arriva il manga dedicato al videogioco

Disponibile per la prima volta in Italia dal prossimo novembre grazie a Star Comics, è disegnato da Kazuyoshi Seto

Sono già passati 15 anni da quando Minecraft ha fatto il suo debutto nel mondo del gaming, conquistando il cuore di milioni di giocatori di tutte le età e diventando uno dei videogiochi più venduti di sempre. Per celebrare l’anniversario del rivoluzionario gioco sviluppato da Mojang e pubblicato da Microsoft, Star Comics annuncia l’arrivo del manga ufficiale basato proprio su Minecraft. Disponibile da novembre, offrirà una dimensione narrativa tutta nuova che promette di affascinare un pubblico vastissimo, a cominciare dai più piccoli.

Scritta e disegnata da Kazuyoshi Seto, è stata serializzata in Giappone da Shogakukan a partire dal 2020 sulla rivista per bambini 'CoroCoro Comic'. Questa nuova serie manga, totalmente inedita per il pubblico italiano ed espressamente pensata per i più giovani, introduce elementi narrativi che rispecchiano l’inventiva del gioco originale.

Con costruzioni innovative, combattimenti contro creature pericolose e la scoperta di misteriosi segreti, infatti, i protagonisti intraprendono un viaggio che rispecchia l’essenza stessa del gioco: creatività, collaborazione e scoperta continua. Disponibile in Italia da novembre 2024 il manga, dopo il numero di dicembre, avrà una periodicità bimestrale e accompagnerà i lettori in un viaggio nel mondo del videogioco sandbox più amato di sempre.