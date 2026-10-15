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Premio Tartufo d'Oro 2026, premiazione a Sant'Angelo in Vado

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15 ottobre 2026 | 15.05
Carmela Piccione
LETTURA: 1 minuti

Un altro fine settimana ricco di appuntamenti per la 63esima Mostra Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Sant’Angelo in Vado, che domenica 18 ottobre, in occasione del weekend dedicato al Motoraduno Internazionale del Tartufo, rinnova anche uno degli appuntamenti più attesi e rappresentativi della sua lunga storia, la consegna dei Tartufi d’Oro. Lo storico riconoscimento, assegnato ormai da molti decenni a personalità che si sono distinte nel mondo della cultura, dello spettacolo, dell’informazione, dello sport, dell’impresa e della cucina, sarà consegnato domenica alle ore 11 sul palco centrale di piazza Umberto I.

La giornata delle premiazioni proseguirà alle ore 17, sempre sul palco centrale, con la consegna del Tartufo d’Oro a **Riccardo Agostini*, chef stellato del ristorante Il Piastrino. A ricevere il Tartufo d’Oro saranno Agostino Sorbanaienchi, amministratore delegato di Snam, Luca Colaiacovo, presidente del Misano World Circuit Marco Simoncelli. Alberto Bilà, caporedattore centrale del TG5 e Mattia Pasini pilota motociclistico. I nuovi premiati entrano così nell’albo d’oro di un riconoscimento che nel corso della sua storia è stato attribuito a protagonisti della vita culturale e dello spettacolo italiano come Luciano Pavarotti, Rita Levi Montalcini, Umberto Eco, Enzo Biagi, Milly Carlucci, Sabrina Ferilli, Michelle Hunziker, Antonella Clerici, Carlo Cracco e Clemente Mimun.

Una tradizione che continua e che, anche in questa 63esima edizione, porta a Sant’Angelo in Vado personalità provenienti da mondi diversi, riunite nel segno del prodotto simbolo del territorio e della sua manifestazione più importante.

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Tartufo d'Oro 2026 Mostra Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato Motoraduno Internazionale del Tartufo Sant'Angelo in Vado
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