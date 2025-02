Scoperto un dipinto sconosciuto sotto un ritratto di Picasso

Il 'Periodo blu', il più studiato della carriera di Pablo Picasso, a quanto pare, aveva ancora un segreto da custodire: una donna misteriosa nascosta sotto un noto ritratto, ora rivelato dai restauratori del Courtauld Institute of Art di Londra. Le analisi ai raggi X e agli infrarossi sono state condotte sul "Ritratto di Mateu Fernández de Soto" (1901), una raffigurazione di uno scultore spagnolo che fece amicizia con Picasso durante il 'Periodo blu', un momento stilisticamente centrale ma malinconico della prima parte della carriera del grande pittore spagnolo.

Le scoperte dei ricercatori inglesi suggeriscono che Mateu Fernández de Soto non era il soggetto previsto per la tela, poiché la figura della donna appena identificata fu probabilmente dipinta solo pochi mesi prima. I suoi capelli sono attorcigliati nell'acconciatura a chignon preferita dalle parigine chic dell'epoca, il che le conferisce una certa somiglianza con le protagoniste di diversi ritratti realizzati da Picasso nello stesso anno, tra cui "Bevitrice di assenzio" (Museo dell'Ermitage di San Pietroburgo) e "Donna con le braccia incrociate" (Kunstmuseum di Basilea). Il team di scienziati del Courtauld Institute of Art ha aggiunto che il quadro è stato evidentemente sottoposto a diverse revisioni e potrebbe essere stato dipinto nello stile vibrante e impressionista che precede il 'Periodo blu'.

“Ulteriori ricerche sul dipinto e analisi dettagliate potrebbero rivelare qualcosa di più sulla donna misteriosa, ma non è detto che la sua identità venga stabilita. Potrebbe essere stata una modella, un'amica o persino un'amante in posa per una delle colorate immagini impressionistiche di Picasso sulla vita notturna parigina, oppure una donna malinconica seduta in un caffè", ha dichiarato il Courtauld Institute of Art in un comunicato.

Barnaby Wright, vicedirettore dell'istituzione londinese, ha spiegato che gli esperti avevano già sospettato che sotto le sembianze di Mateu Fernández de Soto si celasse un altro dipinto, visti i segni e la consistenza della vernice.

"Ora sappiamo che si tratta della figura di una donna. Si può persino iniziare a distinguere la sua forma guardando il dipinto a occhio nudo", ha detto Wright, aggiungendo: "il modo in cui Picasso lavorava per trasformare un'immagine in un'altra sarebbe diventato un tratto distintivo della sua arte, che ha contribuito a renderlo una delle figure gigantesche della storia dell'arte. Tutto questo inizia con un dipinto come questo".

Nel corso di tre anni, Picasso si discostò dalle convenzioni pittoriche, utilizzando una pennellata espressiva e una tavolozza blu-verde ora famosa per la sua lunaticità. I suoi dipinti del 'Periodo blu' sono diventati molto popolari e sono oggi oggetto di numerosi studi.