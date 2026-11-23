Il 18 novembre a Palazzo Chigi si è riunito il Consiglio dei ministri che ha approvato, in via preliminare, il Codice della disabilità e il Codice dello Spettacolo, avviando il riordino di due importanti ambiti della legislazione nazionale. Il primo raccoglie in un testo unico le norme a tutela delle persone con disabilità, con l’obiettivo di rafforzare autodeterminazione, accessibilità e uniformità dei diritti. Il secondo codice riordina la disciplina degli spettacoli dal vivo e introduce nuove tutele per i lavoratori del settore. Via libera del Governo anche al nuovo regolamento di servizio della Polizia penitenziaria. Tra le novità: regole sull’utilizzo di internet e dei social media da parte del personale, misure di sostegno psicologico e una riorganizzazione dei reparti. Il Cdm, infine, ha approvato definitivamente i decreti legislativi sulla riforma dell’ordinamento forense e sulle funzioni e il rapporto d’impiego del personale dei Vigili del fuoco.

Il comunicato del Governo