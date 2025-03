A Bologna al via la 56° edizione di Cosmoprof Worldwide

Si è aperta la 56° edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, l’evento di riferimento per l’industria cosmetica mondiale. Con 3.128 aziende da 65 paesi, in rappresentanza di più di 10.000 brand. Lo spazio espositivo supera i 170.000 mq. in crescita del 5,8% rispetto alla scorsa edizione. Cosmoprof Worldwide Bologna conferma la propria vocazione internazionale: il 56% degli espositori proviene dall’Europa, il 44% da paesi extra europei, con un 22% di presenze dall’Italia. Sono 29 i padiglioni nazionali presenti a Bologna, a rappresentare le caratteristiche e le tendenze del beauty in Australia, Brasile, Cina, Corea del Sud, Estonia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Lettonia, Norvegia, Pacific Islands, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Ucraina, UK, Regione di Taiwan, Turchia, USA. Novità rispetto all’edizione 2024 la presenza di California e Tunisia.

Cosmoprof Worldwide Bologna continua ad essere un appuntamento strategico per il lancio di nuovi brand e prodotti: a dimostrarlo, la percentuale particolarmente rilevante di nuovi espositori rispetto al 2024, il 35% del totale. “Cosmoprof Worldwide Bologna si conferma una piattaforma strategica per il business e l’innovazione. Il numero di aziende partecipanti e l’interesse crescente da parte di operatori da tutto il mondo dimostrano la vitalità e la resilienza del settore”, dichiara Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere.

“Il successo di questo evento è il risultato di un impegno costante nel creare opportunità di crescita per l’industria cosmetica, offrendo strumenti che facilitano il networking, l’innovazione e la collaborazione tra i principali player. Grazie a queste caratteristiche, Cosmoprof si conferma l’evento fieristico a maggior vocazione internazionale, partner strategico di business, riconosciuto anche dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e da ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, oltre che da Cosmetica Italia, l’associazione nazionale delle imprese cosmetiche, e dalle associazioni pubbliche e private dei principali mercati”.

La collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ha permesso la presenza in manifestazione di oltre 80 delegazioni con i più importanti importatori, distributori e retailer da tutto il mondo, con particolare attenzione a Stati Uniti, Africa e Area del Golfo e Medio-Oriente. “La cosmetica si conferma un'eccellenza del Made in Italy, dimostrando dinamismo, innovazione e una straordinaria capacità di adattarsi ai cambiamenti del mercato globale”, dichiara Matteo Zoppas, Presidente di Agenzia ICE.

“Nel 2024, l’export italiano del settore ha raggiunto gli 8,4 miliardi di euro, con una crescita di oltre il 11% rispetto al 2023, anno in cui l’incremento rispetto al 2022 era stato addirittura del 21,9%. Questi risultati testimoniano la leadership delle nostre imprese, all’avanguardia nella ricerca e nell’innovazione, capaci di anticipare le esigenze del mercato internazionale. Oggi, le esportazioni rappresentano oltre il 40% del fatturato, con l’Italia che si conferma leader nella produzione di make-up: il 67% dei prodotti utilizzati in Europa e il 55% di quelli a livello mondiale sono realizzati nel nostro Paese. ICE continua inoltre a supportare l’internazionalizzazione del settore collaborando con Bologna Fiere per portare il format Cosmoprof nei principali mercati esteri, rafforzando ulteriormente il ruolo della cosmetica italiana. In occasione dell’edizione 2025 di Cosmoprof, l’Agenzia ha organizzato l’incoming di più di 220 operatori esteri e KOL (Key Opinion Leaders) provenienti da circa 80 paesi e 3.500 incontri B2B tra buyer internazionali e aziende italiane. Tra le aree con maggiore potenziale di crescita a breve e medio termine spiccano il Sudest asiatico e l’Africa subsahariana, dove ICE ha rafforzato la propria presenza in linea con il Piano Mattei promosso dal Governo Meloni, aprendo nuovi Uffici in Kenya, Nigeria e Senegal e portando così a 12 le sedi dirette, affiancate da 8 Osservatori economici”.

A supportare le attività di business di Cosmoprof Worldwide Bologna anche Cosmetica Italia – Associazione nazionale imprese cosmetiche, presente al blocco D del Centro Servizi con una installazione dedicata. “Cosmetica Italia, attraverso la storica alleanza con il sistema fieristico di Cosmoprof, valorizza la competitività e supporta i processi di internazionalizzazione delle proprie imprese associate”, afferma Benedetto Lavino, presidente di Cosmetica Italia – Associazione nazionale imprese cosmetiche. “La produzione cosmetica italiana si distingue e viene unanimemente apprezzata al di fuori dei confini nazionali per innovazione, elevati standard qualitativi, flessibilità, artigianalità, creatività e tradizione. L'export cosmetico italiano, che contribuisce a sviluppare una bilancia commerciale positiva del settore per 4,7 miliardi di euro a fine 2024 (+12% rispetto al 2023) è una leva competitiva fondamentale soprattutto in questa fase di ridefinizione di paradigmi sui mercati internazionali, tanto che i più recenti dati preconsuntivi indicano un fatturato totale dell’industria cosmetica in Italia di 16,5 miliardi di euro (in crescita di oltre il 9%), di cui quasi la metà legato alle esportazioni. E il 2025 promette bene, con un ulteriore andamento positivo (che sfiora il 7%) e che porta il valore del fatturato a 17,7 miliardi di euro. Il sistema della cosmetica in Italia è in grado di generare ricadute positive dal punto di vista socioeconomico per l’intero Paese contribuendo per quasi l’1,5% al Pil nazionale. Il format tutto italiano del Gruppo BolognaFiere è un elemento chiave per la crescita del business a livello mondiale per le aziende del settore. Sono lieto che, in coordinamento con governo e istituzioni, si attui una partnership strategica, capace di mostrare il valore del binomio vincente tra due eccellenze: la manifestazione fieristica leader nel mondo della cosmesi e una industria che fa bene al Paese e che lavora incessantemente per il benessere delle persone”.

Cosmoprof Worldwide Bologna continua ad essere un appuntamento strategico per gli stakeholder da tutto il mondo. ”La manifestazione continua ad essere l’unico evento internazionale ad offrire una visione complessiva delle novità nel mondo beauty, grazie alla presenza in un’unica location di tutti i comparti dell’industria, dalla supply chain al prodotto finito”, evidenzia Enrico Zannini, Direttore Generale di BolognaFiere Cosmoprof. “L’apertura coordinata di tutti i padiglioni lo stesso giorno, giovedì 20 marzo, formula già proposta con successo lo scorso anno, incrementa l’interazione tra i vari canali e comparti. Per rispondere alle esigenze degli operatori e degli espositori presenti in manifestazione, alla ricerca di strumenti più dinamici ed immediati per affrontare il mercato, per questa edizione Cosmoprof propone inoltre un nuovo layout espositivo. Questa soluzione ci ha permesso di ampliare l’offerta espositiva a nuove merceologie particolarmente influenti per il mercato, adattandoci alle necessità della nostra community”.

Cosmoprof offre inoltre opportunità di business fondamentali per la crescita dell’industria, grazie ai servizi di Cosmoprof My Match, software di match-making esclusivo a disposizione degli addetti ai lavori per organizzare appuntamenti di business direttamente in fiera, e servizi di consulenza personalizzati garantiti dal know-how del team Cosmoprof per rispondere alle necessità di tutti i canali distributivi. Per ottimizzare la presenza in manifestazione di buyer da tutti i principali contenenti, le Buyer Lounge, allestite nei padiglioni 14 e 36, con riferimento nell’ordine al canale premium e prestige di Cosmoprime e al comparto Profumeria e Cosmesi con target mass market, svolgono un ruolo fondamentale, offrendo accoglienza e spazi di interazione discreti e funzionali. Nel pad. 37 la Hair Lounge ospita i professionisti dell’acconciatura. Presente anche una lounge a cura del Gruppo Cosmetici a Connotazione Naturale ed Erboristica di Cosmetica Italia, posizionata nel mezzanino tra i padiglioni 21 e 22, a disposizione del canale erboristeria.