Accordo Sace-Facile.it per lancio polizza Protezione Rischio Clima Smart

Partnership tra Sace e Facile.it in favore delle microimprese e Pmi italiane per la diffusione della nuova polizza Protezione Rischio Clima Smart specifica per i danni catastrofali. Lo annuncia una nota. Obiettivo dell’accordo è di rendere Protezione Rischio Clima Smart accessibile in maniera semplice e veloce, con un link diretto a MySace.it, anche tramite la piattaforma di Facile.it.

"Il cambiamento climatico e gli eventi catastrofali sono un rischio attuale e concreto per tutte le imprese, soprattutto le più piccole, per questo Sace c’è e estende Protezione Rischio Clima a tutte le microimprese grazie alla partnership con un grande operatore come Facile.it", ha dichiarato Paolo Alfieri, che guida le assicurazioni di breve termine e le cauzioni di Sace. "Attingendo alle migliori tecnologie disponibili sul mercato e all’esperienza di un player come Facile.it rendiamo la nostra Polizza accessibile in maniera semplice e veloce anche alle imprese più piccole: uno strumento fondamentale non solo per proteggersi ma anche per rafforzare la propria competitività", ha concluso.

"Come Facile.it abbiamo da sempre assunto l’impegno di semplificare la vita dei consumatori, facendo risparmiare loro tempo e denaro. Ora vogliamo ampliare i nostri servizi e portare la profonda esperienza maturata in ambito assicurativo anche alle microimprese e Pmi italiane, partendo proprio da un nuovo verticale di offerta dedicato alle polizze per danni causati da eventi naturali e catastrofali", commenta Maurizio Pescarini, ceo di Facile.it. "Da questo punto di vista, l’affinità con Sace è stata immediata; l’obiettivo comune è di proporre alle piccole e microimprese una polizza danni catastrofali semplice da capire, facile da sottoscrivere e dal costo contenuto ma che, al contempo, offra una protezione completa e soddisfi i futuri requisiti normativi", ha concluso.