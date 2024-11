Amp Secche di Tor Paterno, inaugurata a Ostia la Stanza del Mare

Al Borghetto dei Pescatori di Ostia è stata presentata ufficialmente la Stanza del Mare, un’installazione immersiva che permette ai visitatori di esplorare virtualmente la straordinaria biodiversità delle Secche di Tor Paterno. Il progetto si inserisce nelle rinnovate Officine del Mare, valorizzandole e potenziandole come punto di riferimento per la comunità, dove i cittadini possono essere coinvolti attivamente nella tutela e valorizzazione dell’ambiente marino.

“In un contesto in cui le sfide ambientali sono globali, le Officine del Mare dimostrano come, a partire da una comunità locale, si possa diffondere un modello di responsabilità e di rispetto per il patrimonio naturale. Ancor più importante perché questo progetto è nel quadro di una educazione ambientale da noi sempre alimentata - dichiara il sottosegretario di Stato Claudio Barbaro presente all'iniziativa - La nostra ambizione è che questa struttura diventi un centro di eccellenza che ispiri azioni concrete, trasformando la conoscenza in protezione attiva. Solo attraverso l’impegno collettivo e la collaborazione tra istituzioni, cittadini e imprese potremo garantire la tutela del nostro ambiente e promuovere una crescita sostenibile, che vada di pari passo con lo sviluppo economico e il benessere sociale”.

“Con il rinnovamento delle Officine del Mare e la creazione della Stanza del Mare, abbiamo voluto mettere a disposizione della comunità una struttura che risponda alle necessità del territorio, offrendo un centro dedicato alla sensibilizzazione e alla tutela del mare. La Stanza del Mare rappresenta il cuore di questo progetto, che concretizza l’impegno di RomaNatura nell’offrire ai cittadini e alle scuole l’opportunità di entrare in contatto con la biodiversità marina e di partecipare attivamente alla sua protezione”, afferma il Commissario Straordinario di RomaNatura, Marco Visconti.