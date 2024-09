Banca Generali, Mossa: "Rivoluzione tecnologica semplifica lavoro"

Banca Generali, nel suo percorso di trasformazione digitale ha creato "le premesse per sfruttare le nuove tecnologie: abbiamo lavorato moltissimo sui dati per migliorare il servizio, anche grazie a prodotti dedicati. Oggi più che mai abbiamo una rivoluzione tecnologica che semplifica". Lo ha affermato oggi l'ad di Banca Generali, Gian Maria Mossa, a margine dell'evento "Ricette di Innovazione" che si è tenuto presso l'università di Milano-Bicocca.

"L’opa che abbiamo lanciato su Intermonte va in questa direzione - ha spiegato - permettendo di abbracciare anche le esigenze degli imprenditori. Il limite grosso dei professionisti e dei banker è che, tra competenze e informazioni, la complessità diventa sempre più difficile da essere gestita e questo toglie tempo alla relazione". "Dato che la nostra professione è fatta di due elementi, quello tecnico e quello relazionale, rimettere al centro i rapporti umani in una fase così delicata di passaggio generazionale e di sfide sociali credo che sia fondamentale. Parlarne ai giovani vale ancora di più” ha poi aggiunto Mossa.

Per l'ad fondamentale è “riuscire a far dialogare diverse generazioni: da una parte, quelle passate sanno come approcciare la finanza e hanno esperienza, mentre dall’altra quelle più giovani sono in grado di far collaborare tecnologie e persone. Il loro connubio potrebbe portare a un salto di produttività e nel servizio”.