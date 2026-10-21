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Barilla conferma la continuità occupazionale e produttiva per Marcianise, ora tavolo tecnico

Con tempi certi sul progetto e sulle garanzie per i lavoratori

Barilla conferma la continuità occupazionale e produttiva per Marcianise, ora tavolo tecnico
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21 ottobre 2026 | 17.53
Redazione Adnkronos
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Barilla ringrazia la Regione Campania per aver promosso il tavolo di confronto odierno, che ha rappresentato un’importante occasione di dialogo e approfondimento sul piano industriale presentato dal Gruppo a settembre. Nel corso dell’incontro, si legge in una nota, l’azienda ha illustrato e confermato la solidità del piano, ribadendo la volontà di garantire la continuità operativa del sito coinvolto, tutelando l’occupazione e le competenze presenti nei rispettivi territori, con nuove prospettive di sviluppo nel lungo periodo. Nel passaggio da Barilla al Pastificio Liguori, storico produttore di Gragnano, saranno garantiti continuità occupazionale e produttiva. Inoltre, nel sito continueranno a essere realizzate produzioni destinate al Gruppo Barilla, sulla base di contratti pluriennali di fornitura con la società acquirente.

 

“Il confronto di oggi è stato un passaggio importante per poter illustrare con chiarezza e trasparenza il progetto e le garanzie previste per Marcianise e per le persone che vi lavorano”, fa sapere Barilla. "Apprezziamo la disponibilità del Sindacato ad avviare il confronto sui contenuti del progetto e sul merito delle garanzie per i lavoratori, coinvolgendo anche l’acquirente Liguori. Sarà particolarmente importante, nell’interesse di tutti, prevedere tempistiche certe per questo tavolo tecnico”, aggiunge.

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