Black Friday, Altroconsumo: cala fiducia in sconti ma 82% italiani farà acquisti

Con il Black Friday 2024 ormai iniziato, Altroconsumo ha realizzato un’indagine approfondita per analizzare le intenzioni di acquisto dei consumatori, i prodotti che pensano di comprare e le loro opinioni sulle promozioni. L’analisi, condotta tra il 21 e il 28 ottobre su un campione di 1.186 italiani tra i 18 e i 74 anni, mostra come nonostante la crisi economica e il crescente scetticismo, l’interesse per il Black Friday resta alto: l’82% degli intervistati prevede di fare acquisti, sebbene il dato sia in calo rispetto all’85% dello scorso anno. In generale, i dati mostrano una leggera contrazione della fiducia sull’effettiva convenienza del Black Friday: scende di 10 punti la percentuale di italiani secondo cui vale la pena fare acquisti e aumenta di 5 quella di chi ritiene che la maggior parte dei prezzi siano simili rispetto ai periodi non promozionali (37%). Anche quest’anno, gli uomini (85% contro 79%) si confermano più propensi a sfruttare il Black Friday rispetto alle donne. Più in generale, gli italiani si aspettano di risparmiare in media tra il 20 e il 30% da questo Black Friday e, chi ha fatto acquisti l’anno scorso, ritiene di aver risparmiato in media 108 euro, il 30%.

Il budget medio pianificato per il 2024 è di 202 euro, un po’ più alto rispetto ai 182 euro effettivamente spesi l’anno scorso. Ma, come emerso anche negli anni precedenti, le intenzioni di spesa non sempre si trasformano in acquisti effettivi e quindi nel complesso la spesa tende a essere più bassa rispetto a quella preventivata. Restringendo il campo a chi prevede di acquistare qualcosa nel 2024 infatti, la spesa media prevista è di 246 euro (erano 261 euro l’anno scorso), pari al 12% del reddito mensile del proprio nucleo familiare. Le preferenze degli italiani si confermano comunque in linea con le tendenze degli scorsi anni e i prodotti più desiderati sono abbigliamento e accessori (50%), prodotti high-tech (37%), piccoli elettrodomestici (27%) e articoli per la casa (17%).

Secondo l’indagine Altroconsumo, il Black Friday 2024 conferma una crescente preferenza per gli acquisti online, il 77% degli italiani prevede appunto di effettuare la maggior parte delle proprie spese su piattaforme digitali, una percentuale in aumento rispetto al 70% del 2023. Di contro, scende ulteriormente il numero di coloro che preferiscono i negozi fisici: solo il 6% dichiara di acquistare prevalentemente offline, rispetto al 10% dello scorso anno.

Uno degli aspetti più discussi del Black Friday rimane la reale convenienza degli sconti e su questo aspetto la fiducia dei consumatori sembra in calo, sebbene il 65% degli italiani ritenga che valga la pena acquistare durante il Black Friday, grazie agli sconti che si possono ottenere (l’anno scorso erano il 70%). Tuttavia, il 56% è consapevole che alcuni negozi gonfiano i prezzi nelle settimane precedenti per poi applicare sconti solo apparenti e cresce la platea di chi ritiene che la maggior parte dei prodotti abbia prezzi simili o addirittura più alti rispetto ai periodi non promozionali (il 37% quest’anno contro il 32% del 2023). Secondo l’indagine inoltre, 1 una persona su 5 spenderà meno rispetto al 2023, mentre il 66% è orientato a spendere più o meno la stessa cifra rispetto al 2023. Le ragioni sono principalmente legate alla situazione economica personale, indicata dal 40% degli intervistati, mentre il 24% dichiara di non trovare il Black Friday sufficientemente vantaggioso.

Infine, dall’inchiesta Altroconsumo emerge che gli italiani diventano sempre più strategici nel pianificare gli acquisti per il Black Friday. La percentuale di chi si informa con anticipo su caratteristiche e prezzi degli articoli desiderati visitando negozi o marketplace online è cresciuta dal 55% del 2023 al 61% di quest’anno. Tuttavia, c’è ancora un 33% che decide tutto al momento, valutando caratteristiche e prezzi direttamente nel luogo dell’acquisto, sia esso virtuale o fisico. Alla fine, comunque, solo il 2% degli intervistati risponde correttamente alla domanda su quali informazioni sul prezzo dei prodotti in promozione sono tenuti a esporre i rivenditori (sia il prezzo del momento che quello più basso praticato negli ultimi 30 giorni).

“Il Black Friday rimane un appuntamento centrale per milioni di italiani, che lo vedono non solo come un’occasione per sfruttare sconti vantaggiosi, ma anche per pianificare in anticipo i regali di Natale – spiega Federico Cavallo, responsabile relazioni esterne di Altroconsumo –. Tuttavia, quest’anno registriamo segnali di un entusiasmo più contenuto: la combinazione di una crisi economica persistente e il calo di fiducia sull’effettiva convenienza delle offerte sembra spingere i consumatori verso una maggiore prudenza. Allo stesso tempo, notiamo un’evoluzione significativa nelle abitudini di acquisto. Da un lato, cresce il ruolo centrale dell’e-commerce, scelto dal 77% degli italiani, dall’altro aumenta l’attenzione nella pianificazione, con un numero sempre maggiore di persone che si informa preventivamente su prezzi e caratteristiche dei prodotti. Questo indica una maggiore consapevolezza, ma sottolinea anche l’urgenza di garantire una maggiore trasparenza da parte dei rivenditori per tutelare al meglio i consumatori”.