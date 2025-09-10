Blue economy, Acampora (Assonautica): "Underwater è leva strategica per economia italiana"

"La firma di questo protocollo dimostra che l'underwater è una leva strategica dell'economia del nostro paese, occorre farla conoscere agli operatori del settore. Noi grazie agli sforzi del Governo abbiamo un ruolo di leadership e attraverso questi protocolli di condivisione di dati e conoscenze dobbiamo consolidarla." Ha dichiarato il Presidente di Assonautica Italiana, Giovanni Acampora, a margine della firma pubblica e presentazione dell'accordo di collaborazione tra PNS - Polo nazionale della dimensione subacquea, Unioncamere e Assonautica.