Estate, turismo straniero +2,8%

Rispetto al 2024, recupera la stagione (+0,2%)

08 settembre 2025 | 14.31
Redazione Adnkronos
Il turismo estero porta in pareggio l’estate. Tra giugno e agosto i pernottamenti di stranieri nelle strutture ricettive italiane hanno superato i 111 milioni, una crescita del +2,8% rispetto al 2024, che riesce a compensare la frenata degli italiani e a recuperare il bilancio finale della stagione (+0,2%). L’aumento dei flussi esteri, però, si concentra solo in alcuni territori e tipologie di destinazioni, lasciando diverse località con risultati sotto le attese. È quanto evidenzia l’indagine di Assoturismo Confesercenti.

estate turismo turismo 2025 economia news confesercenti
