Meloni a New York, Palazzo Chigi: "Weekend per il compleanno di sua figlia con volo di linea"

Nella nota si legge che la premier "intende adire le vie legali nei confronti di chi ha diffuso o insinuato notizie infondate" in merito al viaggio

Giorgia Meloni - Ipa
08 settembre 2025 | 16.16
Redazione Adnkronos
Giorgia Meloni si è recata qualche giorno a New York insieme alla figlia Ginevra in occasione del compleanno della bambina. Proprio perché si trattava di un viaggio privato, la premier ha usato dei voli di linea. A chiarirlo è palazzo Chigi in una nota: "Il viaggio era il regalo di compleanno per sua figlia. Entrambe hanno viaggiato con voli di linea all'andata e al ritorno, perché il presidente Meloni non ha mai utilizzato voli di Stato per ragioni private. Pertanto, il presidente Meloni intende adire le vie legali nei confronti di chi ha diffuso o insinuato notizie infondate in merito".

"Il senatore Borghi e quanti, anche dagli organi di stampa, sollevano 'misteri' sulle due giornate di assenza pubblica del presidente del Consiglio dovrebbero forse riconoscere una verità molto semplice: almeno una volta all'anno, il Presidente ha il diritto di svolgere il suo ruolo più naturale, quello di madre. Il presidente del Consiglio ha trascorso il fine settimana a New York in veste privata con sua figlia Ginevra, che tra qualche giorno compie gli anni", si legge nella nota di palazzo Chigi.

