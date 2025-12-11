circle x black
Cerca nel sito
 

Oro di Bankitalia, emendamento di Fratelli d'Italia per proteggerlo da 'mani' straniere

Il documento elaborato dall’ufficio studi che l’Adnkronos ha potuto visionare spiega: le riserve auree detenute anche da soggetti privati, alcuni dei quali controllati da gruppi stranieri

Bankitalia - Fotogramma
Bankitalia - Fotogramma
11 dicembre 2025 | 16.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L’emendamento presentato da Fratelli d'Italia in Senato alla legge di Bilancio sulla proprietà delle riserve auree di Bankitalia serve a proteggerle da 'mani' straniere. E’ quanto si spiega nel dossier elaborato dall’ufficio studi di Fdi, che l’Adnkronos ha potuto visionare, dal titolo 'Oro di Bankitalia al popolo italiano: smontiamo le fake news'.

"Il capitale della Banca d’Italia, comprese quindi le riserve auree, è detenuto da banche, assicurazioni, fondazioni, enti e istituti di previdenza, fondi pensione ecc. aventi sede legale in Italia. In molti casi si tratta di soggetti privati, alcuni dei quali controllati da gruppi stranieri", si legge nel testo.

"L'Italia non può correre il rischio che soggetti privati rivendichino diritti sulle riserve auree degli italiani. Per questo c’è bisogno di una norma che faccia chiarezza sulla proprietà". Inoltre, "sul sito della Banca d’Italia si afferma che l’oro è di ‘proprietà dell’istituto’. Un motivo in più per esplicitare che le riserve auree sono di proprietà di tutti gli italiani", viene sottolineato.

Il governo non vuole l'oro per venderlo

Il dossier respinge come "falso" il pensiero secondo cui "il governo vuole l’oro di Bankitalia per venderlo. Al contrario, vogliamo affermare che la proprietà dell’oro detenuto dalla Banca d’Italia è dello Stato proprio per proteggere le riserve auree da speculazioni”, si spiega. “L’unico che ventilò l’ipotesi di una vendita delle riserve auree fu un governo di sinistra, quello di Romano Prodi, che nel 2007 salutava come ‘positivo’ il dibattito sul tema”, si ricorda nel dossier.

Nessuna violazione dei trattati Ue

L'emendamento è stato elaborato "per ribadire un principio scontato, e cioè che le riserve auree sono di proprietà del popolo italiano" e "non mette in discussione l'indipendenza della Banca d'Italia, né viola i trattati europei", si legge nell'introduzione del dossier.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
manovra riserve auree oro Bankitalia politica news economia news
Vedi anche
Abodi: "Nuovo laboratorio antidoping valore per sport italiano e città di Roma" - Video
News to go
Pesca, "taglio due terzi giornate affonda flotta Italia": allarme Coldiretti
News to go
Gaza, Amnesty: "Da Hamas crimini contro l'umanità dal 7 ottobre"
Manovra, flash mob Avs alla Camera: "Stipendio bloccato, Natale dimezzato" - Video
News to go
Crimini contro l'umanità, Amnesty accusa per la prima volta Hamas
news to go
Amazon, maxi investimento in India: 35 miliardi entro 2030 - Video
News to go
Sciopero generale della Cgil venerdì 12 dicembre
News to go
Imu, dove si paga di più: la classifica
News to go
Certificato di malattia a distanza, varrà anche televisita
Tajani a Nuova Delhi, focus su rapporti economici e politici: videonews dal nostro inviato
News to go
Bonus psicologo, pubblicate le graduatorie definitive
News to go
Natale 2025, quali sono i regali più acquistati


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza