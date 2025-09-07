circle x black
Forum di Cernobbio, parola all’opposizione nella terza giornata: la videonews del nostro inviato

I lavori aperti dall’amministratore delegato di Thea - The European House Ambrosetti nel ricordo del fondatore Alfredo Ambrosetti, scomparso ieri sera

07 settembre 2025 | 09.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

I lavori di oggi a Cernobbio sono stati aperti dall’amministratore delegato di Thea - The European House Ambrosetti, Valerio De Molli, nel ricordo del fondatore Alfredo Ambrosetti scomparso ieri sera. Protagonista della giornata l’agenda della politica italiana, con una prima sessione dedicata alle posizioni dell’opposizione. L’Adnkronos la racconterà in diretta dalle 11,00 alle 13,00.

forum ambrosetti forum cernobbio
