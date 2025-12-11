Vincono Roma e Bologna in Europa League. Oggi, giovedì 11 dicembre, la squadra di Gasperini ha battuto il Celtic in trasferta per 3-0 grazie all'autorete di Scales e alla doppietta di Ferguson, la prima con la maglia romanista. I rossoblù di Italiano hanno trionfato in rimonta a Vigo, battendo il Celta 2-1. Dopo lo svantaggio iniziate siglato da Zaragoza, la doppietta di Bernardeschi, di cui un gol su rigore, ha ribaltato il risultato.

La Roma sale così al decimo posto nella classifica di Europa League a 12 punti, mentre il Bologna raggiunge la 13esima posizione a quota 11.

Nella prossima giornata di Europa League la Roma ospiterà lo Stoccarda, mentre il Bologna se la vedrà al Dall'Ara con il Celtic.