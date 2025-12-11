circle x black
Fiorentina-Dinamo Kiev 2-1, viola si rialzano in Conference con Kean e Gudmundsson

La squadra di Vanoli torna a vincere in Europa dopo due sconfitte

Moise Kean - Ipa/Fotogramma
Moise Kean - Ipa/Fotogramma
11 dicembre 2025 | 20.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Fiorentina batte 2-1 la Dinamo Kiev oggi, giovedì 11 dicembre, nel match valido per la quinta giornata della fase campionato di Conference League, disputato allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. A decidere la partita i gol di Kean al 18' e Gudmundsson al 74'. Per gli ospiti momentaneo 1-1 di Mykhaylenko al 55'.

In classifica i viola salgono a quota 9, gli ucraini restano fermi a 3. Tra una settimana la Fiorentina chiuderà la fase campionato in trasferta in Svizzera contro il Losanna, mentre la Dinamo Kiev ospiterà gli armeni del Noah.

Conference League Fiorentina Dinamo Kiev fiorentina conference fiorentina dinamo
