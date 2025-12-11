circle x black
Far west sulla Foggia-Candela, assalto a un portavalori sulla statale

Banditi armati hanno minacciato le guardie giurate, costringendo il mezzo a fermarsi

Polizia (Fotogramma/Ipa)
11 dicembre 2025 | 19.37
Redazione Adnkronos
Un assalto a un furgone portavalori è avvenuto questo pomeriggio sulla strada statale 655 Foggia-Candela, in direzione di quest'ultimo centro. I banditi erano armati e hanno interrotto la marcia del furgone con un automezzo. Quindi hanno minacciato le guardie giurate della società Cosmopol.

Secondo ricostruzioni non confermate sarebbero stati esplosi colpi d'arma da fuoco e la rapina sarebbe stata messa a segno. Il bottino potrebbe essere ingente. In ogni caso non ci sono stati feriti. Sul posto è intervenuta la polizia.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
