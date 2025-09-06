“Quando ‘Mediterraneo’ ha vinto l’Oscar cercavo uno smoking, tra tutti i tuxedo americani. Lui mi chiamò per regalarmi un bellissimo smoking blu che conservo ancora come una reliquia”. A dirlo è Gabriele Salvatores, arrivando alla camera ardente di Giorgio Armani. Lo stilista “amava molto il cinema e il teatro - spiega il regista premio Oscar -. La cosa fantastica è che preferiva le persone alla moda: voleva dare loro qualcosa con cui si sentissero liberi. Ho delle cose di Armani di 20 anni fa ancora perfette”.