Niente più mercato tutelato da oggi per l'energia elettrica. Se il cliente finale non ha sottoscritto un'offerta di mercato libero, la fornitura passerà automaticamente, senza alcuna interruzione, al servizio a tutele graduali. In tale servizio le condizioni contrattuali ed economiche saranno definite da Arera anche sulla base degli esiti di procedure concorsuali.

L'Arera ricorda che ''per accompagnare il passaggio al mercato libero dei clienti domestici non vulnerabili di energia elettrica, l'Autorità ha previsto un percorso graduale per dare la possibilità a ciascuno di scegliere l'offerta sul mercato libero più adatta alle proprie esigenze, assicurando al contempo la continuità della fornitura e adeguati obblighi informativi in capo ai venditori''.

I servizi di tutela sono i servizi di fornitura di energia elettrica e gas naturale con condizioni economiche (prezzo) e contrattuali definite dall'Autorità e destinati ai clienti domestici che non hanno ancora scelto un'offerta di mercato libero.

I clienti vulnerabili

I clienti domestici vulnerabili, forniti nel servizio di maggior tutela continueranno a essere serviti, anche dopo oggi, con il servizio di maggior tutela. Il cliente, servito in maggior tutela che non sia stato identificato come vulnerabile, pur rispettando i criteri di vulnerabilità, deve comunicarlo al proprio venditore compilando il modulo così da continuare a essere servito nel servizio di maggior tutela.

Se sopraggiungono variazioni della condizione di vulnerabilità è necessario che il titolare della fornitura contatti il proprio venditore. Anche il cliente vulnerabile può in ogni momento scegliere un’offerta del mercato libero, con le modalità e tempistiche previste dal venditore nell'ambito dell'offerta selezionata e nel rispetto degli obblighi di regolazione. In qualsiasi momento è possibile scegliere un contratto dal mercato libero dell'energia elettrica e del gas.