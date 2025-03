Cdp, Vietti (Anfir): "Sostenere sistema imprendoriale e dargli ossigeno per correre"

“Momento di evidenza della grande collaborazione istituzionale tra Cdp e le Finanziarie Regionali, che sono il ponte che mette a terra le risorse europee e regionali, veicolandole al sistema imprenditoriale italiano. Noi stiamo sui territori e quindi siamo il tramite naturale per sostenere finanziariamente i nostri imprenditori. Dobbiamo sostenere il sistema imprenditoriale e dargli ossigeno che corrisponde alle gambe per camminare”, lo dichiara Michele Vietti, presidente Anfir, a margine dell’evento “Oggi, per l’Italia del futuro: 3° incontro Annuale per lo sviluppo sostenibile delle Regioni” presso Cassa Depositi e Prestiti. “Venture capital per le centrali nucleari? Certo sono investimenti consistenti ma credo che le Finanziarie insieme a Cdp possano prestare attenzione anche a questo settore”. Il presidente delle Finanziarie Regionali poi “come scontiamo un eccesso di controlli e vigilanza come finanziarie che sono fardelli che appesantiscono la nostra corsa, noi abbiamo bisogno di correre per aiutare il Paese e stiamo ragionando sulla possibilità di darci una natura giuridica come soggetto intermedio tra l’intermediario finanziario e il semplice sportello della Regione”