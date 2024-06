Chief of Innovation - Start-up, tecnologia e investimenti con Carnelos

Nel primo episodio di “Chief of Innovation”, la serie creata e prodotta da Adnkronos e Centro Economia Digitale, Giorgio Rutelli e Rosario Cerra dialogano con Massimo Carnelos, consigliere d’ambasciata e Head of Technological Innovation and Startup del Ministero degli Affari Esteri. Carnelos ha oltre 20 anni di esperienza, non solo come diplomatico, nei campi dei servizi finanziari, affari normativi, relazioni con gli investitori e innovazione tecnologica e ha lavorato in Regno Unito, Unione Europea, Asia e Medio Oriente.

Con lui si è parlato dell’ecosistema delle start-up italiane e del Venture Capital, delle biotecnologie, di tecnologie di frontiera come intelligenza artificiale, quantum computing, microelettronica, materiali avanzati, e anche dell’azione della Farnesina per portare aziende italiane nella Silicon Valley (nel 2022 a San Francisco è stato lanciato InnovIT, il centro per l’innovazione) e attrarre investitori stranieri nel nostro Paese.