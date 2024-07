Cina, Omlog tra i premiati con il Panda d'Oro

C'è anche Omlog tra i premiati con il Panda d'Oro nell'annuale edizione del Gala awards 'Panda d'oro' organizzato dalla Camera di Commercio italiana in Cina.

"Siamo molto orgogliosi di annunciare che Omlog ha vinto il premio Panda d'Oro 2024 come fornitore di servizi durante la cerimonia tenutasi a Shanghai il 15 giugno 2024 - si legge in una nota - Siamo onorati e grati a tutto il fantastico team che ha contribuito attivamente con il suo straordinario lavoro a realizzare questa emozionante storia. Siamo grati ai clienti per il supporto. Infine, un enorme ringraziamento alla Camera di Commercio Italiana in Cina di Shanghai per aver onorato e riconosciuto i nostri sforzi e per la perfetta organizzazione del Panda d’Oro 2024".