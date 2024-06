Da cyberpunk a IA, nuovo appuntamento di Educazione Digitale di Poste Italiane

In collaborazione con TgPoste.it

Mercoledì 12 giugno è in programma il webinar gratuito “Gli hacker: dal cyberpunk all’AI” in cui Nicola Sotira, responsabile del CERT di Poste Italiane, racconterà il mondo dell’hacking e le moderne sfide poste dall'intelligenza artificiale. Partendo dalla nascita del movimento letterario cyberpunk, sviluppatosi negli anni ’60 negli Stati Uniti che si caratterizza per la rielaborazione in modo fantastico e avveniristico delle conquiste scientifiche, fino alla sua influenza nello sviluppo di innovazioni tecnologiche e software open source. Sarà possibile partecipare dal link e presentare in diretta le domande via chat al relatore.

Il progetto di Educazione Digitale della Corporate University si propone di fornire agli utenti una panoramica tra le innovazioni tecnologiche e digitali, attraverso webinar gratuiti e contenuti multimediali sempre disponibili all’interno della sezione web, come podcast, giochi, infografiche e videopillole. Le attività possono essere seguite su LinkedIn, Facebook e X attraverso l’hashtag #educazionedigitale e nella sezione storie di Instagram.