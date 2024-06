Da Poste webinar gratuito per scoprire il mondo dei pagamenti digitali

In collaborazione con TgPoste.it

Mercoledì 26 giugno è in programma il webinar gratuito “Il digitale al servizio del cittadino - l’innovazione nel pagamento delle utenze” in cui sarà raccontata l’innovazione in atto nei sistemi di pagamento, le molteplici opzioni che agevolano e semplificano la fase di pagamento, i criteri di sicurezza ed i tanti vantaggi per l’utente nell’utilizzare le soluzioni digitali.

Dell’utilizzo del QRcode che ha reso i pagamenti più semplici e accessibili al cittadino, a tracciabilità delle transazioni che migliora il rapporto tra cittadini ed enti pubblici contribuendo a scelte di sostenibilità grazie al minor utilizzo di carta: questi alcuni degli aspetti di cui si parlerà durante l’incontro a cui sarà possibile partecipare dal link e presentare in diretta le domande via chat al relatore.

Il progetto di Educazione Digitale della Corporate University si propone di fornire agli utenti una panoramica tra le innovazioni tecnologiche e digitali, attraverso webinar gratuiti e contenuti multimediali sempre disponibili all’interno della sezione web, come podcast, giochi, infografiche e videopillole. Le attività possono essere seguite su LinkedIn, Facebook e X attraverso l’hashtag #educazionedigitale e nella sezione storie di Instagram.