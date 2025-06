Economia circolare: Bacigalupo (Intesa Sanpaolo), ‘è sfida e grande opportunità’

“L’economia circolare è certamente una sfida ma anche una grande opportunità per creare valore competitivo, per aumentare la competitività delle aziende e, più in generale, del tessuto produttivo italiano. La concretezza del nostro gruppo, che mette a disposizione strumenti finanziari, si affianca alla nostra conoscenza del mondo dell’innovazione”. Parole di Viviana Bacigalupo, direttrice generale Intesa Sanpaolo Innovation Center, all’evento che ha presentato scenari, prospettive e storie di successo del Circular Economy Lab, partnership tra Cariplo Factory e Intesa Sanpaolo Innovation Center.