Editoria, torna 'Non solo Auto&Motori' con design rinnovato e ancora più contenuti

Novità anche per lo storico prodotto dedicato ai motori, in regalo con i settimanali Netweek: prosegue il progetto di rilancio e restyling degli allegati del gruppo

Torna “Non solo Auto&Motori”, il magazine dedicato al mondo delle quattro e due ruote, che Netweek regala ai lettori dei suoi settimanali locali. Il nuovo numero, in edicola a partire da lunedì 17 marzo, vedrà non solo tante novità al suo interno per gli appassionati, ma anche un'innovazione dal punto di vista grafico. Prosegue il progetto di rilancio e restyling degli allegati del gruppo e anche quello dedicato ai motori cambia formato: la dimensione delle pagine è stata uniformata a quella dei settimanali d’informazione Netweek, ai quali viene allegato, con una grafica più funzionale. Dal punto di vista giornalistico si è deciso di mantenere testi brevi e sintetici, per continuare a offrire un’informazione affidabile, tecnicamente corretta e completa.

Come si evince dalla copertina, protagonista di questo numero di “Non solo Auto&Motori” è la nuova Renault 5 elettrica, eletta auto dell’anno. E tante altre sono le ultime novità del mercato: dalla Lancia Ypsilon HF alla Jeep Avenger MY2025, dalla Volkswagen Tyron alla Ford Puma Gen-E, dall’Audi Q5 Sportback al Hyundai Inster. Non solo quattro ma anche due ruote, con la nuova gamma Moto Guzzi V7 o la Ducati Diavel V4 MY 2025.

Ma nelle pagine di questo interessante inserto spazio anche a molte notizie di approfondimento del settore e di servizio. Ad esempio, restando nell’ambito delle auto a basse emissioni, viene spiegato come le auto elettriche non decollino, sia in Europa che in Italia, e l’annosa questione dei punti di ricarica, che in Italia superano quota 60mila. Ma vedremo anche quali sono i passi che l’Europa vuole fare per ridurre le emissioni inquinanti e quindi le conseguenze per le automobili. Poi, di fronte alla crisi del mercato, si parla anche dello stop all’Ecobonus auto, mentre il governo destina i fondi alla filiera dell’automotive. Come anticipato, anche diverse informazioni utili: cosa è cambiato con il nuovo codice della strada, oppure come prepararsi al cambio delle gomme e alla manutenzione in vista della bella stagione.

Spazio ai consigli per il tempo libero, con suggerimenti per itinerari primaverili, come il tour tra i castelli di Parma e Piacenza, o la hit parade delle strade italiane più belle da fare in moto.

Non possono mancare le ultime news in ambito sportivo, con la presentazione del mondiale di Formula 1, e l’arrivo di Lewis Hamilton in Ferrari, e del campionato di MotoGP, e per gli amanti delle auto d’epoca un accenno alla mitica Mille Miglia.