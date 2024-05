Secondo quanto si apprende è morto Fabio Gallia, l'ex amministratore delegato di Bnl e ed ex ad di Cdp e attuale consigliere di amministrazione di Edison. Nato a Alessandria, in Piemonte, il 20 agosto 1963, Gallia si è laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Torino nel 1987. Era iscritto all’Albo dei Ragionieri e Dottori Commercialisti (1989). Nel giugno 2013 è stato nominato Cavaliere dell’Ordine Nazionale della Legione d’Onore della Repubblica francese. Nel maggio 2015 è stato nominato Cavaliere del Lavoro della Repubblica Italiana.

La carriera

Gallia ha iniziato la sua carriera nel 1988 in Accenture, occupandosi di servizi di consulenza strategica e organizzativa. Nel 1990 è stato assunto da Ersel Asset Management Sgr, società di gestione del risparmio italiana, appartenente al Gruppo Giubergia, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, prima di diventare Direttore Generale e Partner dal 1999 al 2002. Nel 2002 entra a far parte del Gruppo Capitalia, principale gruppo italiano bancario a tal data, come Vicedirettore Generale e Chief Financial Officer (Cfo), con la responsabilità della Finanza del Gruppo e del Wealth Management. Nel 2003 è stato nominato Condirettore Generale con la responsabilità delle Politiche Commerciali del Gruppo; successivamente è stato nominato Amministratore Delegato di Fineco (sub-holding del Gruppo Capitalia) sino all’incorporazione di Fineco in Capitalia. Dal 2005 al 2007 è stato nominato Amministratore Delegato di Banca di Roma e Presidente del Management Committee del Gruppo Capitalia.

Nel 2008, è stato Amministratore Delegato e Direttore Generale di Bnl, gruppo Bnp Paribas, e membro del Comitato Esecutivo di Bnp Paribas. Dal 2009 diventa Presidente di Findomestic Banca e, dal 2012 ha diretto il gruppo Bnp Paribas in Italia. Dal 2015 al luglio 2018 ha ricoperto la carica di ad e Direttore Generale di Cassa Depositi e Prestiti, Istituto Nazionale di Promozione; è stato Vice-Presidente del Fondo Strategico Italiano e consigliere del fondo infrastrutturale europeo Marguerite. È stato Direttore generale di Fincantieri dal 2020 al 2022. È stato senior advisor di Brookfield Asset Management.