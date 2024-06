Ferragamo apre boutique a Forte dei Marmi

Ferragamo apre una boutique a Forte dei Marmi dedicata alle collezioni donna e uomo. Forte dei Marmi rappresenta un luogo italiano d’eccellenza legato al marchio fiorentino: da località simbolo delle vacanze italiane, negli anni ha ospitato famiglie da tutto il mondo attratte dal lifestyle genuinamente toscano che la caratterizza. La boutique è composta da un ambiente unico che rivela un’idea di classicità contemporanea: le pareti in marmorino beige chiaro, i pavimenti e i soffitti sono in una palette chiarissima e calda, un crema appena distinguibile; lastre di marmo Calacatta Copper e un grande specchio sono racchiusi da cornici in bronzo, asciutte e lineari.

Gli arredi - pouf, tavolini ed espositori - hanno linee smussate. Un’eleganza essenziale anche legata ai materiali: affinità importanti per la maison e per Maximilian Davis, al timone della creatività di Ferragamo dal 2022. Le borse sono esposte su mensole in pietra Chambolle con un’area dedicata all’iconica borsa Hug. Al centro della stanza un grande espositore in vetro ha una finitura rossa a contrasto, come i display cilindrici che arredano la boutique.

Per Forte dei Marmi è stata realizzata in esclusiva la borsa Hug nella misura mini, in rafia intrecciata a mano color rosso Ferragamo, che può essere portata a mano o indossata come cross body grazie alla tracolla rimovibile. Le calzature, focus delle collezioni Ferragamo, si estendono all’interno di tutto lo spazio, raccontando un’eleganza tipicamente estiva, costante innovazione e design che celebrano la passione per le calzature Made in Italy.