Finanza, Passero (Generali Italia): “Edufin Index misura educazione finanziaria popolazione”

“La terza edizione della Edufin Index è una nostra iniziativa per misurare il grado di educazione finanziaria della popolazione e rivolgere soprattutto un sguardo approfondito alle frange fragili della nostra popolazione in termini di educazione finanziaria, che sono i nuovi italiani, le donne e i giovani”. Sono le parole di Davide Passero, ceo Alleanza Assicurazioni e country chief marketing & product officer Generali Italia, a margine della presentazione della terza edizione di Edufin Index, l’osservatorio sulla consapevolezza e sui comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani, realizzato da Alleanza Assicurazioni, compagnia di Generali Italia, insieme a Fondazione Mario Gasbarri e con la collaborazione scientifica di SDA Bocconi. L’evento di presentazione ha avuto il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.