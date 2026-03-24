Fondazione Fiera Milano, conferma fondo 100mila euro per acquisizione opere di arte moderna e contemporanea

In occasione di Miart 2026, Fondazione Fiera Milano conferma, come ogni anno dal 2012, il suo impegno a favore della cultura con un fondo da 100mila euro per l’acquisizione di opere d’arte moderna e contemporanea, che andranno a integrare un patrimonio già composto da 140 lavori di 120 artisti diversi. Si tratta di una collezione artistica che oggi, a fronte di un costo di acquisizione di 1,5 milioni di euro, ha un valore di circa 3 milioni di euro. Una selezione di queste opere sarà gratuitamente visibile al pubblico il 18 e 19 aprile con visite guidate all’interno della Palazzina degli Orafi in largo Domodossola, sede di Fondazione Fiera Milano e luogo dove l’intera collezione è custodita.

“Fondazione Fiera Milano anche per questa edizione, come ogni anno dal 2012, sostiene Miart con un fondo per l’acquisizione di opere di arte moderna e contemporanea. Un investimento importante, di 100mila euro, che ci consentirà di continuare a valorizzare i giovani artisti di talento, le gallerie d’arte e, in definitiva, la cultura stessa, nonché arricchire ulteriormente una collezione che, oggi, ha un valore di circa 3 milioni di euro. Ma non solo, perché quest’anno l’impegno di Fondazione Fiera raddoppia, con l’apertura al pubblico, proprio in occasione di Miart, della Palazzina degli Orafi, luogo dove i visitatori e i cittadini potranno visitare una consistente selezione di opere della collezione di arte moderna e contemporanea della Fondazione” ha dichiarato Giovanni Bozzetti, Presidente di Fondazione Fiera Milano.

“Tutto questo dimostra l’impegno, continuo e costante, di Fondazione Fiera a sostegno della cultura. È fondamentale investire in cultura e in iniziative volte a sostenerla, come realizzato con la mostra ‘Fiera Milano Motore del Made in Italy’, in cui sono esposte oltre 200 immagini dell’Archivio Storico di Fondazione, e come stiamo ragionando insieme a tutti i membri del Tavolo della Cultura, perché rappresenta la sostanza del made in Italy e dell’identità dei nostri territori e anche perché senza una politica culturale forte non esisterebbe una politica industriale forte. Ogni investimento in cultura non rappresenta un costo, ma il presupposto fondamentale per la crescita del nostro Paese ed è anche così che Miart diventa sempre di più strumento di politica economica e culturale per il territorio”.

La collezione di Fondazione Fiera Milano è composta da lavori che rappresentano linguaggi artistici differenti, dalla pittura alla scultura, dal video alla fotografia, dal disegno all’installazione. La raccolta si distingue per la vitalità formale e concettuale dei linguaggi artistici rappresentati, frutto di un racconto corale e autorevole. Vi è presente una molteplicità di stili eterogenei attraversata da temi comuni, come il rapporto tra natura e cultura, le dinamiche tra visione e rappresentazione, le tensioni tra astrazione e figurazione, tra parole e gesti, tra spazio e architettura.

L’intera collezione è visibile alla pagina: https://www.fondazionefieramilano.it/it/il-patrimonio/patrimonio-artistico.html. Le visite guidate alla Palazzina degli Orafi si svolgeranno sabato 18 aprile alle 11.30 e alle 15.00 e domenica 19 aprile alle 10.30. Ad illustrare le opere durante le visite sarà la Professoressa Paola Rapelli, storica dell’arte e dell’architettura dell’Associazione Amici di Brera e dei Musei Milanesi.