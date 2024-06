Forum Comunicazione 2024, Benedetto (Kmoving): “Comunicazione tailor made che unisce strumenti tradizionali e innovativi ”

“Kmoving da sempre accompagna i percorsi di comunicazione dei propri clienti integrando in modo stretto e funzionale le metodologie tradizionali di comunicazione e quelle innovative, cucendo l’informazione su misura del cliente”. Così Ilaria Benedetto, brand and sustainability manager di Kmoving, in occasione della diciassettesima edizione del Forum Comunicazione, il principale evento in Italia dedicato alla comunicazione d’impresa e istituzionale e all’innovazione digitale, organizzato da Comunicazione Italiana e svoltosi a Milano il 6 giugno 2024.