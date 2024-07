Imprese: con la firma digitale documenti aziendali certi, sicuri e smart

Tanti gli adempimenti e i documenti aziendali che le imprese devono gestire nella loro attività ordinaria. Entro luglio, ad esempio, scatta il termine ultimo per il deposito dei bilanci. Per tutte le necessità burocratiche degli imprenditori, fondamentale il ruolo della firma digitale

Tempo di bilanci, tempo di firma digitale. È iniziato il countdown per il deposito del bilancio al Registro delle imprese della Camera di commercio. Un atto dovuto che interessa ogni anno milioni di imprese, entro un termine che può estendersi anche alla fine di luglio di ogni anno. In questa occasione, come in molti altri momenti cruciali per la vita di un’impresa, l'utilizzo della firma digitale -obbligatoria per legge - porta notevoli benefici, semplificando il processo di compilazione e presentazione telematica del bilancio.

Diversi i vantaggi che lo strumento offre alle imprese: da quello della sicurezza e autenticità dei documenti, che in virtù dell’utilizzo di algoritmi crittografici avanzati, protegge i documenti da alterazioni e li certifica come autentici; all’efficienza, sia in termini di riduzione del tempo di adempimento degli oneri burocratici sia in termini di praticità, perché i documenti possono essere firmati digitalmente ovunque e da qualsiasi tipo di device. Inoltre, l’uso della firma digitale riduce il numero di possibili errori associati al processo di compilazione e fa diminuire i costi perché vengono meno gran parte (se non tutte) le spese di cancelleria prima necessarie per gestire i documenti cartacei. Ciò consente alle società di risparmiare tempo e risorse e di concentrarsi sulle loro attività principali.

Ma non è solo una questione di risparmio e di velocità. Grazie alla firma digitale, infatti, il documento assume un carattere di ufficialità, consente di conformare l’impresa ai requisiti normativi e in più fornisce un'importante tracciabilità e un audit trail dei documenti firmati, consentendo di monitorare e registrare tutte le attività associate al processo di firma. Ciò riduce il rischio di sanzioni per la mancata conformità normativa o semplicemente per ritardi nella messa a disposizione del pubblico o per la necessità di effettuare controlli da parte degli uffici.

Oggi per le imprese la firma digitale è quindi indispensabile e, per ottenerla, oltre ai diversi provider disponibili sul mercato, l’imprenditore può anche rivolgersi direttamente alla propria Camera di commercio che attraverso InfoCamere - la società delle Camere di commercio per l’innovazione digitale – mette a disposizione un vero e proprio kit per l’identità digitale, disponibile dal portale ID.InfoCamere . Dal 2020 InfoCamere offre alle imprese tutti gli strumenti di identità digitale: dalla firma digitale alla smart card, al token wireless che consente di firmare da smartphone, tablet o pc praticamente ovunque, fino alle marche temporali, allo SpID e alla Cns, la Carta nazionale dei servizi.

Con l’identità digitale delle Camere di commercio sempre a portata di smartphone, l’imprenditore è libero di firmare e consultare i propri documenti quando e dove vuole, gestire le pratiche della propria impresa e accedere ai servizi digitali a supporto della propria attività imprenditoriale, con la certezza che tutte le operazioni – compreso il deposito del bilancio presso il Registro delle imprese – avvengano nella massima sicurezza e nel rispetto delle leggi vigenti.